Da Rodriguez ad Hermoso | le valutazioni dell’Inter con un’opzione in più!

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore. I nomi di Ricardoe Mariosono in pole position, con le dovutee con l’aggiunta di una terza opzione. RICERCA – Dopo il brutto infortunio di Tajon Buchanan col Canada in Copa America, l’Inter si ritrova a dover intervenire sul mercato per assicurare un uomo in più in difesa a Simone Inzaghi. Negli ultimi giorno sono due i nomi che vanno per la maggiore per i nerazzurri: Ricardoe Mario. L’Inter sta riflettendo a dovere per entrambi i difensori, che per un essendo svincolati implicano alcune complicazioni. L’Inter esamina:, o un terzo?del Torino potrebbe essere l’opzione più semplice e meno onerosa da raggiungere, con la volontà da parte del club nerazzurro di metterlo sotto contratto per un anno.