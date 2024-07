Cina-Europa | FAST offre nuova piattaforma di cooperazione astronomica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pescara, 10 lug – (Xinhua) – Il radiotelescopio sferico ad apertura di cinquecento metri (), situato nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha prodotto risultati scientifici significativi e ha creato negli ultimi anni unavia per la collaborazionetrae Paesi europei. Li Di, radioastronomo cinese e scienziato a capo del, ieri ha ricevuto il premio Marcel Grossmann dall’International Center for Relativistic Astrophysics Network (ICRANet), diventando il primo scienziato cinese a ricevere questo prestigioso riconoscimento internazionale nel campo della fisica. Li, ricercatore presso gli Osservatori astronomici nazionali dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), ha ricevuto il premio per i suoi contributi rivoluzionari alle capacita’ scientifiche del radiotelescopio piu’ sensibile al mondo, tra cui le misurazioni precise dei campi magnetici interstellari e l’avanzamento dello studio dei lampi radio veloci (FRB) fino a un’elevata rilevanza statistica, secondo il comitato della 17ma edizione del Marcel Grossmann Meeting in corso a Pescara, in Italia.