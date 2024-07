Chi è la nuova fidanzata di Fedez la brunetta paparazzata con lui in Puglia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024), dopo la separazione da Chiara Ferragni – con la quale ha fatto coppia fissa per ben otto anni, compreso il periodo del matrimonio – sembra volere recuperare il tempo perduto. In questi mesi si è parlato molto della sua relazione con la modella Garance Authié, molto più giovane di lui. Il rapper, poi, era stato paparazzato in atteggiamenti intimi anche con una modella in una discoteca e adesso eccoa bordo piscina con un’altra ragazza. Se fosse già finita, vorrebbe dire che la frequentazione trae Garance Authié sarebbe durata solamente qualche mese. Il primo incontro dei due risale ad aprile scorso, poi, erano stati fotografati al Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo e, infine, numerose storie e post negli stessi luoghi.