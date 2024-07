Asmodee 2024 ecco i giochi dell’estate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)– In questa news andiamo a presentare le novità previste per i mesi di luglio e agosto della casa editrice– SKULL (NEW VERSION) Data di uscita: 1 luglioSkull ritorna con un nuovo look!Un gioco di bluff, rischio e strategia graficamente ispirato al Dia de Los Muertos messicano! I giocatori metteranno alla prova le proprie abilità strategiche e la propria capacità di bluffare. Potrebbero incorrere nel pericolo di disturbare il sonno degli antenati, rivelando i loro teschi e perdendo così una delle vostre vite, ma il profumo inebriante dei fiori e il dolce sapore della vittoria sono una tentazione troppo forte per non rischiare!Da 3-6 giocatoriDurata media di una partita: 30’Età suggerita: da 10 anni in suGenere: Party GamePrezzo di vendita consigliato: 19,99 €Studio: Space Cowboys STAR WARS UNLIMITED – OMBRE SULLA GALASSIA Data di uscita prevista: 12 luglioStar Wars: Unlimited è un gioco di carte collezionabili dal ritmo serrato e facile da imparare.