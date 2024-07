Aperte le iscrizioni per Masserie sotto le Stelle che si terrà mercoledì 21 agosto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Taranto. Musica, cibo,misteriose: l’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia torna a “giocare” con l’agricoltura locale per scoprirne le eccellenze. Un territorio che si svela, anche agli occhi di chi ci vive. È il piccolo miracolo che ogni anno compie “le”, rinomato evento estivo giunto ormai alla sua undicesima edizione, che quest’anno si svolgerà il prossimo 21in provincia di Taranto. Gli ingredienti di questo evento sono pochi, ma dal sapore intenso: un tour segreto in pullman la cui ubicazione si conoscerà durante il tour, sfiziose degustazioni a chilometro zero, una cena tipica e musica dal vivole. Un format consolidato, insomma, a metà strada tra la festa rurale e il gioco di società, che negli anni ha raccolto un interesse crescente da parte di tanti turisti e numerosi cittadini, non solo di Castellaneta, il quartier generale dell’evento, ma dell’intero arco ionico occidentale.