Ancora qua il nuovo singolo della Borghetti Bugaron Band VIDEO

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La storiacon une un concerto-evento alla Rocca Malatestiana di Fano Recentemente protagonista di un bellissimo servizio su Rai3 Marche a cura di Lucio Cristino per la trasmissione “Buongiorno Regione” (disponibile su RAI News: https://bit.ly/bbbtgregione), lapresenta ilqua”, online su tutte le piattaforme digitali dal 10 luglio 2024. Il brano rappresenta un altro capitolo del loro album “diffuso” pubblicato “a puntate”. “qua” è una ballata dal ritmo incalzante e tranquillo, simile alle onde del mare e riflette sull’importanzanarrazione come provanostra esistenza e come unica forma possibile di eternità. Ispirato come sempre dai grandi filosofi, il frontman Nicola Gaggi guida il concept del brano nei 36 anni di carrieraevidenziando la loro incessante voglia di raccontare storie attraverso album e canzoni.