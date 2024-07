VIDEO-FOTO Il ritorno dei consiglieri i pochi nuovi e le ola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti E’ un’Aula consiliare gremita di supporter quella che accoglie la proclamazione del Sindaco Laura Nargi e, con lei, dei 32eletti in Consiglio Comunale anche se, i verità si registra qualche assenza, a partire dal candidato sindaco del campo largo, Antonio Gengaro, impossibilitato a prendere parte alla cerimonia ( la cui presenza non è comunque obbligatoria) per ragioni di lavoro. Rispondono invece tutti presente la truppa dei 20 eletti con la Nargi, a partire da assessori euscenti che hanno sostenuto la candidatura a primo cittadino della vice di Gianluca Festa, oggi agli arresti domiciliari e in attesa di settembre, quando la Cassazione discueterà l’eventuale revoca della misura cautelare.