Uomini e donne Armando Incarnato ai 50 anni di matrimonio dei genitori | spiazzano le sue parole

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 9 luglio 2024) Mentre c’è chi si chiede se ritornerà atorna a far parlare di sè nel web, per l’inaspettatoche lo vede protagonista. Ebbene sì, il cavaliere napoletano si mostra al popolo del web mentre celebra l’evento nuziale a lui tanto a cuore, in un abito extra-elegance, per poi rispondere ai molteplici messaggi degli internauti ricevuti per la grande occasione social, in vista del suo grande giorno. Newstorna virale: il motivo Anche se lontano dal trono over che lo ha reso popolare in tv a, dove potrebbe tornare per la stagione in partenza a settembre 2024 anche nel ruolo di tronista,torna virale su Instagram. E il motivo è una serie di post che il napoletano condivide con il web della celebrazione del 50esimoversario daldei