Tutto pronto per il lancio di Ariane 6 il razzo dell’Esa che potrebbe aprire l’era della space economy e che ha pezzi italiani

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) C’è anche un po’ di Italia nel volo del lanciatore europeo6 che partirà alle 20 di oggi, martedì 9 luglio. Si tratta del primodopo una pausa di un anno dal Centro spaziale di Kourou (Guyana Francese), ma è destinato a segnare anche un passo in avanti per laeuropea. Il lanciatore6 permette infatti di trasportare più carichi, rilasciandoli su orbite diverse. Ildi oggi è comunque un test, nel quale il lanciatore rilascerà i suoi carichi sulla stessa orbita, ma in tempi diversi: prima i 14 cubesat di proprietà di istituzioni di ricerca e aziende private, poi le due capsule di rientro, una di un’azienda privata e una diGroup. Il rientro in atmosfera e i prossimi lanci Una volta rilasciati i carichi,6 scenderà su un’orbita più bassa per rientrare nell’atmosfera e bruciare.