‘Tracce di esseri umani’ in mostra La miseria resa visibile da Mugnaini

(Di martedì 9 luglio 2024) Nella periferia di una grande città italiana, tra cumuli di rifiuti e condizioni di lavoro malsane, si svolge una quotidianità inagli occhi di molti. Gli abusivi raccolgono pane, metalli, carte e altri materiali, sfidando la dura realtà per rivenderli e sopravvivere. Questi lavoratori, spesso appartenenti allo stesso nucleo famigliare, sono i protagonisti della nuovafotografica di Daniele, "Tracce diumani. Il non lavoro", allestita nella chiesa del Bambin Gesù alla Perticata a cura di Anna Paola Micheli Pellegrini. Dopo il successo della precedente esposizione allo Sweet cafè di Marina,sceglie per questa occasione immagini pasoliniane di "borgata" che dialogano poeticamente con la sede espositiva stessa: una scelta fortemente voluta dall’artista per contribuire a superare l’isolamento culturale della periferia e coinvolgere l’intera comunità in un dialogo più inclusivo.