Torna il T-Fest sagra della tipicità con Terraross Orchestra Mancina e artisti di strada

(Di martedì 9 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoDopo il grande successo dell’edizione “zero”, Pulsanoa far parlare di sé con il T-, ladelle, in programma per le serate del 19, 20 e 21 luglio nell’area antistante il convento dei Padri Riformati. Un contenitore di notizie, eventi e talk, finalizzato alla promozione del territorio. L’evento organizzato dalla Pro Loco di Pulsano, gode del patrocinio dell’amministrazione comunale,Regione Puglia, Provincia di Taranto, Gal Magna Grecia e Unpli Puglia. Le, il territorio, l’artigianato locale e l’intrattenimento, saranno protagonisti di tre serate che hanno l’obiettivo di rendere Pulsano una perla jonica del turismo. Il T-nasce dalla volontà di promuovere e valorizzare le specialità culinarie tipiche del territorio con particolare attenzione ai prodotti DeCo, Pat e presidio slow foodnostra terra.