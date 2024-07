Sponz Fest non si snatura salta la creatura di Vinicio Capossela

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon un messaggio apparso pochi minuti fa sulla pagina social dello, gli organizzatori annunciano che quest’anno non ci sarà la maniazione ideata dae che lo scorso anno ha celebrato il decennale. “Carianti,ate eati tutti, da mesi ci sentiamo rivolgere la domanda affettuosa, ma quest’anno sia? E quando? E come? Abbiamo preso più tempo possibile in attesa di sviluppi chiarificatori. La nostra maniazione è, per una parte essenziale, coperta da finanziamento pubblico regionale. Col tempo abbiamo lavorato per arrivare ad un’autonomia economica e molti dei risultati ottenuti sono stati possibili grazie a un grande lavoro di gruppo. La natura della maniazione è quella di cercare di offrire a chi vi partecipa contenuti al più basso costo possibile (dagli incontri agli spettacoli , all’acqua da bere, al campeggio pressochè libero e gratuito), nella convinzione che la cultura, il gioco, l’incontro, l’esercizio di comunità, siano risorse pubbliche e contribuiscano, anche a mezzo di un pubblico finanziamento, ad attivare e generare economie e dinamiche sul territorio che ha realizzato con noi questa specie di miracolo che è lo