Sinner-Medvedev capitolo 12 | il primo confronto su erba vale la semifinale a Wimbledon

(Di martedì 9 luglio 2024) Soltanto uno tra Jannike Daniilriuscirà a replicare laraggiunta lo scorso anno a. Il sorteggio li ha infatti messi di fronte nei quarti di finale e gli organizzatori hanno ritenuto opportuno regalargli il Centrale per quello che sarà il dodicesimodi una rivalità sempre più entusiasmante. Il russo conduce 6-5, ma l’impressione è che resterà avanti ancora per poco visto che Jannik ha preso la rincorsa e sembra in procinto di effettuare il sorpasso. Dopo aver perso i primi sei match, al punto da arrivare a considerarela sua bestia nera, ha vinto i successivi cinque, di cui due quest’anno, di cui uno in finale all’Australian Open. E’ proprio il match di Melbourne che dà un’idea di quello che è diventato il match-up tra i due:vince i primi due set, sogna il titolo, ma poisale in cattedra, gioca il suo miglior tennis e per il rinon c’è scampo.