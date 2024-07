Rugby due giocatori della nazionale francese accusati di abusi sessuali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Guai in vista per duedidida parte di una donna. I fatti risalgono all’indomani del primo test contro i Pumas, a Mendoza, in Argentina. Secondo quanto riportato da L’Equipe, che cita media argentini, una persona ha denunciato Hugo Auradou e Oscar Jegou. I due sono stati interrogati dalla polizia di Buenos Aires e al momento sono trattenuti presso la stazione di polizia. A fare il puntosituazione è stata Daniela Chaler, procuratore capo per i crimini contro l’integrità fisica: “Si è deciso di aprire l’indagine per reato di abuso sessuale aggravato dopo che un medico legale ha visitato la donna e ha notato lesioni. La detenzione è stata invece disposta perché il reato è punibile con una pesante sanzione e c’è il rischio di fuga“.