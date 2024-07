Ragazzo scomparso a Sinalunga appello della madre | Torna a casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Siena, 9 luglio 2024 – “Lancio un, spero che lo possa leggere o qualcuno glielo riferisca. Riccardo, per favore, siamo tutti molto preoccupati. Ti aspettiamo a braccia aperte", dice Victoria Maria Hasna. La donna, che vive a Volterra, si è rivolta anche a ’Chi l’ha visto?’ perché suo figlio di 14 anni èdal 5 luglio scorso a. Avrebbe dovuto andare in piscina con altri coetanei ma non l’ha mai raggiunta. E da quel momento di Riccardo si sono perse completamente le tracce. "Sparito nel nulla, nessuna segnalazione, nessun elemento. E per quanto riguarda il cellulare probabilmente ha tolto la sim, impossibile infatti rintracciarlo", dice la. Che lo descrive come un ragazzino sicuramente inquieto ma anche molto intelligente, più grandesua età quanto a comportamento e abilità.