Ragaini domina l’Europa anche nei 400 stile libero

(Di martedì 9 luglio 2024) Nonostante il periodo di allenamenti intensi Alessandro, l’enfant prodige di Castelplanio, è andato a centrare un doppio e prezioso oro continentale ai campionati europei juniores a Vilnius in Lituania. Prima l’oro in staffetta con la 4x200di sabato, quindi l’altro oro, quello più importante, conquistato domenica nella gara individuale del 400. Un titolo importante, per il quasi diciottenne della Team Marche e del gruppo Carabinieri, a meno di tre settimane dalla partenza per le OIimpiadi di Parigi in cui gareggerà nei 200. Buona la prova del giovane atleta allenato da Andrea Cavalletti, sempre in testa da metà gara in poi, nei 400, fino a toccare le piastre con un ottimo 3’47"96, ad appena 1"30 dal suo personale di settembre dello scorso anno che gli era valso l’argento ai Mondiali juniores di Netanya.