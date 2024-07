Rafforzare Nato per garantire pace e sicurezza | Washington l' impegno di Lorenzo Fontana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “I Parlamenti hanno una grossa responsabilità perché sono la diretta rappresentanza del popolo e quindi una fonte importante per la diplomazia: non dobbiamo dimenticarci che laè nata come alleanza per lae bisogna rafforzarla da questo punto di vista. Serve da un lato come deterrenza e perlae lache sono state garantite negli ultimi anni”, afferma il Presidente della Camera dei Deputatiprima del vertice dei Parlamenti nella giornata del summit. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev .