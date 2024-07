Perché il Movimento 5 stelle nella sinistra europea è una buona notizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Domenico De Masi avrebbe salutato con grande felicità l’ottimadell’ingresso del. Avere una famigliaci dà forza in tutte le battaglie che conduciamo da tempo e una casa stabile in cui costruire un modello sociale alternativo. Mai come oggi, in un’epoca che ha perso ogni riferimento e orientamento, gli sforzi in questo senso sono fondamentali. La prima domanda da farci è: cosa significa essere dinel ventunesimo secolo? Il M5S è nato populista, ambientalista, moderatamente euroscettico e progressista guardando da sempre al futuro e all’innovazione con curiosità e interesse e proponendo trasformazioni radicali dentro la modernità. Abbiamo promosso la decrescita, la democrazia diretta e la e-democracy, ci siamo contraddistinti per la forte ostilità alla corruzione e ai privilegi e schierati contro le guerre e tra i non-interventisti.