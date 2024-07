Padre e figlio stesso reato Svuota i conti delle aste Avvocato ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) "I due avvocati, accedendo aicorrentiprocedure esecutive, provvedevano ad appropriarsisomme versate dagli aggiudicatari, versandoli sui propripersonali. Le somme venivano poi prelevate in contanti e utilizzate su numerose piattaforme di gioco online e scommesse". La Procura di Pavia, con comunicato stampa firmato dal procuratore Fabio Napoleone, ha reso noto ieri lo sviluppoindagini per peculato che proprio un anno fa avevano già portato all’arresto aidi G.V.,vogherese 76enne: anche nei confronti delE.V., 41enne pure, è stata eseguita ora dalla Guardia di Finanza di Pavia un’ulteriore misura cautelare agli arresti. Anche ilè dunque accusato, in concorso, dell’ipotesi dicontestata al, che era "professionista delegato dal Tribunale Civile di Pavia" come spiegava la Procura "all’esecuzione di vendita di taluni immobili e alla conseguente gestione dei proventi di alcunegiudiziarie".