Ora è la Francia ad essere ingovernabile | Meloni ha ragione ma solo in parte

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug – La, per il presidente del Consiglio Giorgia, è ora. D’altronde il caos è evidente: tre blocchi parlamentari, nessuno con la maggioranza assoluta, nessuno capace di governare da. Questo nonostante l’operazione geniale di Emmanuel Macron per emarginare Marine Le Pen, ovvero convocare delle elezioni legislative ben consapevole che la sinistra avrebbe fatto di tutto per ostacolare il leader del Rassemblement National. In questo modo, il presidente è riuscito a “blindare” alla meno peggio la sua posizione, in un momento storico in cui il suo consenso personale è ai minimi storici. “”: lasenza diplomazia sulle elezioni francesi “La formazione del governo innon sarà facile.