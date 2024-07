Novellara durante un controllo aggredisce i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)(Reggio Emilia), 9 luglio 2024 - Doveva restare in casa nelle ore serali e notturne, come da obbligo previsto dall’autorità giudiziaria. Ma idilo hanno sorpreso oltre le 22 fuori dall’abitazione, nella frazione di Santa Maria. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo è diventato minaccioso, aggredendo i. E solo l’intervento di una seconda pattuglia, non senza fatica, ha permesso di fermare il 39enne, denunciato per minaccia, violenza, resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto una settimana fa. Iaggrediti sono stati medicati in ospedale per traumi guaribili entro cinque giorni. Alla vista dei militari, il 39enne ha prima scagliato il telefonino a terra, iniziando a inveire contro di loro, fino ad aggredirli con calci e pugni.