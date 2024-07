L’uragano Beryl devasta Texas e Louisiana | almeno 8 morti In 3 milioni senza energia elettrica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Houston, 9 luglio 2024 –otto persone sono morte dopo che l'uraganosi è abbattuto sul sud-est dele sulla, lasciandoelettricità quasi tredi famiglie. Lo riportano i media internazionali.è arrivato nel sud degli Stati Uniti ieri mattina come uragano di categoria uno, ma da allora è stato declassato a tempesta tropicale. Una persona ha perso la vita ine sette in, dove circa 2,6di utenti sono rimasticorrenteaveva già provocato10nei Caraibi. epa11467561 Vehicles trapped in flood waters following heavy rain from Hurricanein Houston,, USA, 08 July 2024. The storm, which already caused widespread damage last week in the Caribbean, was downgraded to a tropical storm as it passed over the Gulf of Mexico before regaining strength into a hurricane.