L’Ucraina può evitare il default sul debito offshore Ecco come

(Di martedì 9 luglio 2024) Tre anni di guerra si cominciano a far sentire sulle finanze del. Nei giorni scorsi, proprio all’indomani del G7 di Borgo Egnazia che ha sancito, almeno da un punto di vista politico, l’accordo sul prestito da 50 miliardi a Kyiv da rimborsare mediante bond garantiti dagli asset russi messi sotto sequestro in Europa, Formiche.net ha raccontato dei tentativi del governo ucraino di trovare un’intesa coi creditori esteri per la rinegoziazione di unda 20 miliardi di dollari. Soldi che Kyiv deve in qualche modo restituire, sotto forma di cedole legate ai titoli emessi. Più nello specifico, il prossimo primo agosto scadranno i due anni di moratoria sui pagamenti dele degli interessi che il Paese ormai in guerra contro la Russia da oltre due anni aveva chiesto ai suoi creditori subito dopo l’invasione da parte di Mosca.