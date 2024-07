Letture semplicistiche | Meloni riporta alla realtà la sinistra su Francia ed euro Patrioti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) L’esito delle elezioni ine la nascita del gruppo deial Parlamentopeo hanno scatenatoe certi osservatori nostrani sulle ripercussioni che le due circostanze avrebbero sul governo italiano e in particolare su Giorgia. Descritta come “isolata”, in difficoltà, “indebolita”, la premier da Washington, dove si trova per il vertice Nato, hato lo scenariosua, ricordando i fatti e lasciando da parte le speculazioni e le analisi strumentali. “La lettura della sconfitta del Rassemblement National mi sembra semplicistica: nessuno può cantare vittoria. C’erano tre schieramenti, nessuno dei tre schieramenti è in grado di governare da solo e all’interno di alcuni di questi schieramenti ci sono differenze molto evidenti, quindi vedremo che cosa accadrà.