Incidente in autostrada tra Casalpusterlengo e Lodi tra i feriti una ragazzina di 11 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Schianto in, tratta chiusa e coda “per curiosi”. Segnala così, sul proprio sito, Autostrade per l’Italia. Diversi automobilisti hanno rallentato la marcia in corsia sud, tra, creando intralcio e potenziale pericolo, per filmare i mezzi di soccorso e l’eliambulanza intervenuti al chilometro 31.800, in direzione nord, in seguito a un. La dinamica è in fase di ricostruzione. Al momento sembra essere rimasta certamente coinvolta un’auto. Sono state segnalate quattro persone ferite, tra cui unadi 11e il soccorso sanitario ha mandato sul posto l’eliambulanza in partenza da Milano, l’automedica e due ambulanze della Croce casalese e della Croce azzurra di Chignolo Po.