Il Pd e i leader usa e getta | quando le guerre di potere mettono a rischio il partito

(Di martedì 9 luglio 2024) Come un gatto in tangenziale. Ovvero è il tempo massimo concesso a chi ha la ventura di (provare) fare il segretario delDemocratico. Regola aurea, inserita nello statuto sostanziale del, fin dalla fondazione. Così a fare le spese del nuovo modello «usa e», fu proprio il primo incauto inquilino del Nazareno, il re del «ma anche», Walter Veltroni. L'ex sindaco di Roma, a capo di una coalizione che comprendeva anche l'indimenticabile Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, alle politiche del 2008, viene battuto da Silvio Berlusconi, pur ottenendo una percentuale significativa. Naturalmente per i capi corrente lo «yogurt» era già scaduto, le polemiche si intensificano, ed il «povero» Veltroni viene costretto alle dimissioni.