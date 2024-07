Il murales di Joe Biden a Roma | in ‘The butchers’ slaccia il grembiule insanguinato di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Occhi puntati sul nuovodi Harry Greb, comparso questa notte a Trastevere, nel centro di: Joe, con le mani pulite, intento però are ilda macellaio sporco di sangue del premier israeliano Benjamin. Il titolo indica proprio come, secondo l’artista, la responsabilità del conflitto a Gaza pende su entrambi:, i macellai. Un concetto ribadito nelle parole con cui l’artistano Harry Greb ha presentato l’opera: “Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti o meglio di chi vuol vedere e chi non lo fa è solamente complice. Come la maggior parte dei governi occidentali compreso il nostro”. Davanti ai due capi di governo è figurato anche un bambino palestinese, che simboleggia gli innocenti e il confronto impari tra lui – armato di una semplice fionda – e le due potenze mondiali.