Golf Keegan Bradley capitano USa della Ryder Cup 2025

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (askanews) –sarà ildel Team USA nellaCup, la sfida contro il Team Europe che si svolgerà dal 26 al 28 settembre al Bethpage Black di Farmingdale (New York). L’annuncio è stato dato da John Lindert, presidentePGA of America., 38enne di Woodstock (Vermont), è il 31° captanocompagine a stelle e strisce da quando la gara è nata nel 1927. In carriera ha ottenuto sei successi sul PGA Tour, comprensivi di un Major (PGA Championship, 2011, in cui si impose da debuttante nei tornei del Grande Slam) e ha disputato alCup due volte, nel 2012 quando gli europei vinsero in rimonta, impresa ricordata come il miracolo di Medinah, e nel 2014, a Gleneagles in Scozia, con bis dei continentali (14,5 a 13,5 in entrambi i casi).