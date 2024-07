Gioielli d’Italia | San Gimignano la manhattan medievale della Toscana

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Adagiata sulle dolci colline toscane, Sansi erge come una visione del passato, un tesoropreservato nel cuore dell’Italia. Conosciuta come la “del Medioevo” per le sue iconiche torri che si stagliano contro il cielo, questa cittadina incanta i visitatori con la sua bellezza senza tempo e la sua ricca storia. Le sue strade acciottolate, i palazzi austeri e le piazze pittoresche raccontano storie di secoli passati, invitando i viaggiatori a immergersi in un’atmosfera che sembra sospesa tra realtà e sogno. Le Torri, sentinelle del tempo Il profilo unico di Sanè definito dalle sue torri medievali, una volta simbolo di potere e ricchezza delle famiglie nobili. Delle 72 torri originali, 14 sono sopravvissute ai secoli, creando uno skyline che non ha eguali in