È il nuovo progetto di inclusione lavorativa messo in atto da Nino Acampora fondatore di PizzAut e papà di Leo autistico Sui nuovi food truck lavoreranno a regime 120 ragazzi che hanno avuto la stessa diagnosi Un' iniziativa presentata oggi a Milano tra Beppe Sala e Elio

(Di martedì 9 luglio 2024) Moltiplicare le occasioni die di lavoro per le persone autistiche. Questo lo scopo deloBus, presentato. I primi due track, in Piazza Tre Torri,sfornato le prime pizze per gli ospiti dell’incontro: da quelli istituzionali, come Alessandra Locatelli, Ministra per la Disabilità, Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro, Giuseppe, Sindaco di. Agli amici di, come Stefano Belisari, in arte, padre di un ragazzoa “Che Tempo che fa” sul tema dell’Autismo X Leggi anche ›e l’autismo del figlio Dante: «L’fa bene a tutti, altro che classi differenziate» In tutto, la flotta sarà composta da 15(su cui75 persone autistiche): gireranno per la Lombardia, per poi diventare 107 e conquistare palati, e sensibilizzare, tutta Italia.