Crediti insoluti? Ecco come recuperarli nel rispetto della legge

(Di martedì 9 luglio 2024) Il recuperoaziendale si rivela, per molte imprese, un’attività basilare, in grado di influenzare la stabilità finanziaria, permettendo di gestire al meglio la liquidità aziendale. Si tratta infatti, di uno strumento che entra in gioco nel momento in cui iaziendali divengono. Ciò si verifica quando un soggetto debitore non paga quanto dovuto alla scadenza concordata, e coinvolge sia aziende persone fisiche. Oggi vi raccontiamo qualcosa di più sufunziona il recupero, analizzandoprocedere per ottenere quanto spetta di diritto, in linea con le quanto previsto dalla: cosa sono? Vediamo prima di tutto cosa si intende per. Si tratta di queiche non vengono saldati entro 90 giorni dalla data di scadenza riportata in fattura.