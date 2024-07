Cos’è la salamandra infernale della Namibia riaffiorata da alcuni scavi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 9 luglio 2024) Il nome non è dei più rassicuranti,. Si riferisce in realtà alla Gaiasia jennyae, una creatura simile a unaappunto, vissuta sulla Terra nel periodo Permiano, quaranta milioni di anni prima che i primi dinosauri apparissero sul nostro pianeta. Non pensate ai simpatici rettili che affollano i nostri giardini, questa creatura era uno spaventoso predatore, voracissimo, con una testa lunga all’incirca mezzo metro e un corpo dalle dimensioni più grandi di quelle di un essere umano. Nelle ultime ore si sta tornando a parlare di questo super rettile perché un fossile quasi integro è stato ritrovato durantein. Il ritrovamento ha permesso adstudiosi di raccontarci un po’ di più su questo animale.