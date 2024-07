Calvario Valsassina Esplode una conduttura chiusa la galleria Giulia | Corsa contro il tempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Un déjà vu. La nuova Lecco – Ballabio ieri mattina è stata. La pioggia battente ha provocato l’esplosione delle condutture di scolo dell’acqua e ha distrutto l’asfalto all’interno della, la stessa su cui, il 9 dicembre 2022, erano crollati almeno 2mila metri cubi di roccia e dove sono ancora in corso i lavori per mettere in sicurezza l’intera area. Questa volta però non si contano feriti, mentre, un anno e mezzo fa, zio e nipote di 66 e 24 anni si erano visti piombare addosso la morte sotto forma di un enorme macigno. Anche la serrata del Raccordo delladella Statale 36 non dovrebbe essere così lunga: un giorno, invece che un mese. "Da Anas ci hanno comunicato di aver attivato tutti i tecnici e gli operai per consentire una rapida riapertura già nella mattinata di oggi", annuncia il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola.