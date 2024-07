Calciomercato Serie A ultime news | Zirkzee verso il Manchester United Lazovic rinnova con l' Hellas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Milano, 9 luglio 2024 – Manca sempre meno all'inizio dei ritiri e i primi colpi di mercato delle squadre diA stanno raggiungendo le rispettive destinazioni. La Roma da il benvenuto a Enzo Le Fée, prelevato dal Rennes per circa 23 milioni di euro più bonus. Il giocatore è atterrato nel pomeriggio di oggi a Fiumicino, pronto per cominciare la sua nuova avventura con mister De Rossi. Le Fée è il rinforzo a centrocampo che il tecnico chiedeva da tempo, ora la società si concentra su Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus che cerca acquirenti. Restando a Roma, cambiando sponda, giornata importante anche per la Lazio che sta valutando un possibile addio di Ciro Immobile. Sull'attaccante forte interesse del Besiktas, che avrebbe già offerto un biennale al giocatore, ma il presidente Claudio Lotito è ferreo: "Immobile al Besiktas? Non ho ricevuto offerte, quando ne riceveremo allora si valuterà".