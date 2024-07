Calciomercato Napoli Buongiorno ai dettagli | anche Danso nel mirino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilnon perde tempo e batte subito un importante colpo di. In attesa dell’ufficialità di Spinazzola e Rafa Marin – entrambi reduci dalle visite mediche con gli azzurri – il club ha limato iper Alessandro, che sarà quindi il prossimo colpo in difesa per mister Conte. Stando a Sky Sport 24, ilavrebbe dato l’accelerata decisiva lasciando così indietro l’Inter, che nelle ultime ore aveva provato ad inserirsi nella corsa al calciatore. Il classe 1999 avrà una clausola rescissoria di 70 milioni di euro ed è atteso nella giornata odierna per visite mediche di rito e firma sul contratto.non basta: tentativo perIldelè iniziato col botto e si sta concentrando soprattutto sulla difesa.