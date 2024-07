Bot e Btp 16 miliardi di emissioni a luglio | calendario e prezzi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) Le nuovedi2024 sono decisamente interessanti. Di seguito riportiamo tutto quello che c’è da sapere su Bot e Btp, tra, caratteristiche esegnalati dal ministro dell’Economia a delle Finanze. Al via le operazioni di sottoscrizione. Asta Bot2024 Non è trascorso poi molto dall’ultima collocazione di Bot, per un ammontare di 4,5di euro. Parliamo infatti dello scorso 26 giugno. Il ministero dell’Economia e delle Finanze è già tornato ad annunciare un’altra emissione. Asta prevista per il 102024 per Bot a 12 mesi. Stavolta l’importo complessivo è pari a circa il doppio, ovvero 8di euro. I soggetti interessati hanno tempo per procedere con le proprie prenotazioni entro il 92024.