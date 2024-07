Agresti | Inter conti migliorati! Su rinnovo Inzaghi una riflessione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Ildicon l’è quasi cosa fatta e si attende soltanto l’annuncio. Il giornalista, durante Radio Radio – Lo Sport, parla di cosa significhi questo imminente prolungamento anche a livello societario. LA FIRMA – Simonerinnoverà con l’fino al 30 giugno 2026, anche se avrebbe voluto un anno in più. Su questo si sofferma Stefano: «Che non abbiano accontentatosulla durata bisogna fare una. Se rinnovi per tre anni a cifre così importanti e poi sbagli i primi due mesi della stagione già si comincia a dire che lo bisogna mandare via. Con tre anni di contratto rischi di andare in difficoltà, credo che sia anche comprensibile che un club non si voglia legare per più di due anni. Basta guardare la Juventus con Massimiliano Allegri: non avesse avuto quel contratto sarebbe stato mandato un anno fa.