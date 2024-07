Wannabe testo traduzione e significato della canzone che ha lanciato le Spice Girls

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’8 luglio del 1996, 5 ragazze inglesi irruppero sulla scena pop mondiale con un singolo destinato a rimanere nella storia del genere,. Lediedero così vita alla loro cavalcata trionfale con un pezzo che era un inno al girl power e al potere dell’amicizia.è la contrazione inglese di Want to be, ovvero volere essere, ma vuol dire anche aspirante. Nellasi dice “Se vuoi essere il mio amante, devi andare d’accordo con le mie amiche“. Perché l’amore è niente davanti a un rapporto d’amicizia che dura per sempre. Ma lanon si ferma qui, dato che a un certo punto una delle protagoniste racconta all’interlocutore come piace farlo (sì, quello) a ognuna di loro. Che Girl Power sarebbe sennò? Melanie Chisolm (Scary), Melanie Brown (Sporty), Geri Halliwell (Ginger), Victoria Adams (Posh), Emma Bunton (Baby) erano l’incarnazione degli archetipi femminili più vari (la sportiva, la sensuale, la tenera).