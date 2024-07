Tappa 10 Tour de France 2024 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Troyes, 8 luglio– Anthony Turgis si è preso ladi Troyes, nona del, animata dagli sterrati e dai continui attacchi di Tadej Pogacar, ma senza riuscire a staccare il diretto rivale Jonas Vingegaard. Classifica generale immutata all’alba della seconda settimana con lo sloveno che mantiene 33” su Evenepoel e 1’15” su Vingegaard. Resta in corsa, seppur meno brillante, anche Primoz Roglic quarto a 1’36”. Il miglior italiano è Giulio Ciccone quattordicesimo a 5’35” ma non molto distante dalla top ten ora occupata da Matteo Jorgenson a 4’03”. Considerando che in classifica ci sono molti gregardi di Pogacar e Vingegaard c’è ancora occasione per poter puntare a un discreto piazzamento. Le montagne attendono la seconda settimana, ma non ci sarà bagarre nella giornata di martedì 9 luglio dopo il primo giorno di riposo.