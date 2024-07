Spinazzola a Villa Stuart per le visite mediche poi incontro con De Laurentiis e firma

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’esterno ex Roma, Leonardo, si trova aper svolgere le consuetee poi legarsi al club azzurro. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Leonardo, esterno ex Roma classe 1993, ha fatto il suo ingresso alla clinicadi Roma intorno alle 9.15 di questa mattina. Accompagnato dal suo agente,si è presentato per sottoporsi allepreliminari in vista del suo imminente trasferimento alla SSC Napoli. Il giocatore, visibilmente rilassato e sorridente, ha anche colto l’occasione per scattare alcune foto con giovani tifosi entusiasti che erano presenti per salutarlo. Una volta completati i controlli medici di routine, è previsto che Leonardoincontri il presidente Aurelio Dea Roma per ufficializzare lasul contratto.