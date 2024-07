Southgate usa le critiche personali come carburante per condurre l’Inghilterra alla gloria di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024)-07-08 10:21:46 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Garethsta usando lerivoltegli durante la corsa delalle semifinali di” per portare la squadra verso un successo maggiore.non ha giocato bene in Germania, ma è comunque arrivata alle ultime quattro (è la terza volta cheguida i Three Lions a questa fase negli ultimi quattro tornei principali), dove mercoledì sera affronterà i Paesi Bassi. Il commissario tecnico delè stato ampiamente criticato per le sue tattiche e scelte, mentre la sua squadra ha avuto difficoltà a muoversi con fluidità,dimostrato ancora una volta nella vittoria ai rigori contro la Svizzera di sabato.