Rikishi | Tornare in WWE come nuovo Wiseman? Avrebbe senso

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 8 luglio 2024) Paul Heyman è stato protagonista dell’ennesimo segmento memorabile della lunga storia televisiva della Bloodline. Dopo aver confermato l’affetto per Solo Sikoa, illo ha però disconosciutoTribal Chief, causando quindi la cruda ripercussione da parte della nuova incarnazione della stable samoana. Ovviamente, ci aspettiamo che Heyman torni al fianco di Roman Reigns e della vecchia Bloodline. Ma quella attuale è orfana di un consigliere speciale. Si rimane in famiglia? Durante il suo podcastFatu Off The Top,ha dichiarato che la nuova Bloodline potrebbe aver bisogno di un, manifestando interesse per il ruolo. “La gente mi chiede se sarei interessato a. Sì, credo di sì.