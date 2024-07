Ricardo Rodriguez un colpo a basso prezzo e ideale per l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)è il nuovo nome per la difesa del. La società sta valutando il giocatore ex Torino e Milan, di seguito i motivi per cui sarebbe l’acquisto. RUOLO – All’età di 31 annipuò realmente diventare un obiettivo del. La società sta valutando alcuni nomi per sostituire Tajon Buchanan infortunato e vuole puntare su un difensore di piede sinistro adatto a fare da braccetto. Il ruolo che viene cercato è quello del vice-Bastoni, che Simone Inzaghi non ha mai avuto se non spostando un esterno verso il, come accaduto con Federico Dimarco o con Carlos Augusto., due motivi per il sì deldal 2020 ha giocato per il Torino e fatto molto bene nelle ultime due stagioni agli ordini di Ivan Juric.