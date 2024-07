Progetti di Educazione e Promozione della salute nelle scuole più di 23mila studentesse e studenti coinvolti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 – Ben 23.839 tra ragazze e ragazzi delledel territorioAsl Toscana Sud Est sono statineididurante l'anno scolastico 2023/24, organizzati dalla UOCed eticadiretta dalla dottoressa Vittoria Doretti. I programmi sono stati coordinati dalle professioniste e dai professionisti dell’alla(EAS) in collaborazione con il personale docente, i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici provinciali di Grosseto, Siena e Arezzo. L'offerta educativa, ricca e diversificata, è stata organizzata per aree tematiche declinate sulle diverse realtà locali. In particolare l'attenzione è stata posta sullo stare bene a scuola, affettività e sessualità consapevole, prevenzione delle dipendenze e comportamenti a rischio, culturadonazione e cittadinanza consapevole, alimentazione e movimento.