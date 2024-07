Per la prima volta dalla Terra è stata avvistata una rara aurora polare con pioggia

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 8 luglio 2024) Unaconavviper laUna straordinariaboreale omogenea e misteriosa èosservata sull’Artico il giorno di Natale del 2022. Ricercatori giapponesi e statunitensi attribuiscono questo fenomeno ad una “” di elettroni solari, un evento mai vistoda. Un fenomeno unico nel suo genere L’boreale del 25-26 dicembre 2022 ècatturata da una telecamera EMCCD a Longyearbyen, in Norvegia. Si è distinta per la sua omogeneità e mancanza di pulsazioni, estendendosi per 4.000 chilometri senza una struttura definita. Questo evento senza precedenti ha suscitato grande interesse L'articolo Per laavviunaconproviene da News Nosh.