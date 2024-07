Nel centenario della morte del grande compositore uno spettacolo celebra le sue potenti eroine

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tante donne indimenticabili, ecco cosa ci ha lasciato il maestro lucchese Giacomo Puccini nelle sue opere che quest’anno, nelsua, non possiamo non ricordare. Manon Lescaut, ma anche la bella MimìBohème, e poi Tosca, Madame Butterfly e Turandot: il mistero dell’amore, le sue contraddizioni e le sue stravaganze, è tutto affidato a loro, simboli di quel gentil sesso che ha segnato la vita di uno dei più grandi operisti di tutti i tempi. Femmine così importanti e così diverse proprio come quelle che hanno riempito la vita delche ha vissuto nella seconda metà dell’Ottocento, del resto: ha avuto molte donne ma soprattutto ha vissuto molti, anche se fuggevoli, amori. A Roma il debutto di “Puccini Dance Circus Opera”, a 100 anni dalladelX Giacomo Puccini e la storia con Elvira Nella sua vita, solo una storia sentimentale che durerà tutta la vita, al netto delle vicissitudini e delle tragedie.