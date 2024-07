Napoli sarò con te!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024)con te e con il nostro Codottiero Lo abbiamo in panchina il nostro Capitano, un Condottiero che si è dichiarato senza timore, ha sceltoun anno fa e ha spiegato che se c’è lui il timone del comando non lo lascerà mai a nessunoal massimo farà provare ai suoi ragazzi la brezza di esserne il capo. In conferenza stampa aal Palazzo Reale Don Antonio ha gettato le basi per quello che è un progetto Vincente. Un progetto vincente La Squadra sarà camaleontica ma sempre agguerritasempre sul pezzo e sempre cazzimmosa.ha compreso che ci siamo scelti a vicenda e che adesso è il momento di essere coraggiosi ed ambiziosiIl Maradona si preannuncia INFUOCATO già il 10 agosto per la prima nella notte di San Lorenzo dove si inizia a combattere per la Coppa Italia.