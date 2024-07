Mozzo conclusa la messa in sicurezza del territorio dopo il nubifragio del 22 maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024). L’evento meteorologico, tanto violento quanto eccezionale, dello scorso 22, unche ha causato allagamenti di box e cantine in via Carpiane e via De Micheli, ha reso prioritario un’operazione diindei luoghi colpiti dal maltempo. Già durante l’evento, accompagnato dalla comandante della Polizia Locale, Genny Morabito, e supportato dalla Protezione Civile di, il sindaco Gianluigi Ubiali ha avuto modo di valutare i danni causati dalle ingenti quantità d’acqua e grandine caduti in poco più di un’ora ed ha avviato immediatamente un confronto con i residenti della zona. Un successivo sopralluogo congiunto da parte dell’assessore al, Rossano Consoli, e della Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Monica Previtali, ha permesso – con l’aiuto dei cittadini che avevano vissuto in presa diretta la situazione – di individuare la causa scatenante degli allagamenti causati dall’evento metereologico: un’abbondante azione di erosione di materiale, costituito da fango e da detriti vari, provenienti dalle pendici del monte Gussa attraverso fondi boschivi privati, purtroppo poco o per nulla manutenuti.