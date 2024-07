L’uscita a sorte lenisce l’amarezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ventiquattro anni dopo l’ultima volta, la bandiera dell’Oca è uscita di nuovo dalle trifore (per seconda): era dal 9 luglio del 2000 che Fontebranda non veniva estratta aper la Carriera d’agosto. Anche allora, proprio come ieri, fu il Drago a regalare all’Oca la partecipazione al Palio dell’Assunta. "Finalmente, era dal 2000 che non uscivamo per agosto – le parole del capitano Stefano Bernardini –. Questa estrazione serve un po’ a diluiredi quello che è successo qualche giorno fa". Il riferimento di Bernardini è ovviamente alla corsa di Tittia e Veranu, partiti primi e arrivati alle spalle dell’Onda, vittoriosa con Brigante e Tabacco. Ed è proprio da loro due che l’Oca ripartirà. "Sì – ha commentato il capitano di Fontebranda – sono loro i nostri fantini di riferimento".