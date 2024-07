LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 3-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | pochissimi scambi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-RUNE (3° MATCH DALLE 14.30) 30-30 Regalo del francese, che spedisce in rete la risposta di rovescio sulla seconda dell’avversario. 15-30 Servizio e dritto lungolinea a bersaglio per l’azzurro. 0-30 Deliziosa contro smorzata di rovescio vincente di. 0-15perde il controllo del dritto inside in. 3-3 Game. Secondo nastro vincente del francese, che si scusa. 40-30 CHE PUNTOOO!risponde alla prima, gioca il passante di rovescio e riesce a mettere a segno il pallonetto contro un avversario di oltre 2 metri. 40-15 Non passa il recupero di dritto del toscano. 30-15 Lorenzo non riesce a bloccare la risposta con il chop di dritto. 15-15 Errore con lo smash di, ma bravo l’azzurro a rimettere la palla nell’altro campo.